Palazzo Nuovo l' occupazione continua in attesa del corteo | Questa è l' università che vogliamo FI | Va sgomberato

Palazzo Nuovo l' occupazione continua in attesa del corteo

Da mercoledì sera, gli studenti e le attiviste si sono sistemati dentro Palazzo Nuovo, occupandolo in attesa del corteo che si terrà a breve. La rettrice ha deciso di chiudere l’edificio, ma loro hanno risposto aprendo le porte con slogan come

Eventi musicali, dibattiti politici e momenti di condivisione in preparazione alla manifestazione nazionale: "Siamo in presidio senza blocco della didattica" “La Rettrice chiude, noi apriamo”. Più di uno slogan, un credo in cui dalla serata di mercoledì, 28 gennaio, confidano centinaia di studenti e studentesse, militanti e attiviste di collettivi e organizzazioni universitarie vicine al centro sociale Askatasuna. Da mercoledì la sede universitaria di via Sant'Ottavio è occupata in risposta alla chiusura straordinaria disposta il 22 gennaio scorso dalla rettrice Prandi, apprendendo di una festa che avrebbe dovuto avere luogo proprio a Palazzo Nuovo, per Askatasuna.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

