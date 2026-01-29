Palazzo Nuovo l' occupazione continua in attesa del corteo | Questa è l' università che vogliamo FI | Va sgomberato

Da mercoledì sera, gli studenti e le attiviste si sono sistemati dentro Palazzo Nuovo, occupandolo in attesa del corteo che si terrà a breve. La rettrice ha deciso di chiudere l’edificio, ma loro hanno risposto aprendo le porte con slogan come

Eventi musicali, dibattiti politici e momenti di condivisione in preparazione alla manifestazione nazionale: "Siamo in presidio senza blocco della didattica" “La Rettrice chiude, noi apriamo”. Più di uno slogan, un credo in cui dalla serata di mercoledì, 28 gennaio, confidano centinaia di studenti e studentesse, militanti e attiviste di collettivi e organizzazioni universitarie vicine al centro sociale Askatasuna. Da mercoledì la sede universitaria di via Sant'Ottavio è occupata in risposta alla chiusura straordinaria disposta il 22 gennaio scorso dalla rettrice Prandi, apprendendo di una festa che avrebbe dovuto avere luogo proprio a Palazzo Nuovo, per Askatasuna.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Palazzo Nuovo Palazzo rosa del tutto sgomberato: "Fine di una vicenda complessa che ha segnato l’intera comunità" Dopo tre mesi di lavori e confronti, il Palazzo rosa di Ponsacco è stato completamente sgomberato. 'Trasloco' a Palazzo Mazzini Marinelli, Faggiotto (FI): "Non va tutto bene, studenti spaesati e trasporti inadeguati" Il recente trasferimento degli studenti dalla scuola media Anna Frank a Palazzo Mazzini Marinelli ha sollevato diverse criticità, tra cui studenti spaesati e trasporti inadeguati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Palazzo Nuovo Argomenti discussi: Palazzo Nuovo occupato dopo la chiusura per ragioni di sicurezza: La rettrice chiude, noi apriamo; Vietato l'evento di Askatasuna: occupata la sede dell'ateneo a Torino; Palazzo Nuovo occupato, la sfida alla rettrice Prandi: L’università è degli studenti; Torino, i collettivi pro Askatasuna occupano Palazzo Nuovo dopo lo stop alle feste. Palazzo Nuovo occupato dopo la chiusura per ragioni di sicurezza: La rettrice chiude, noi apriamoLuci accese, musica e un via vai di studenti: la risposta alla chiusura straordinaria di venerdì 23 gennaio. L'Ateneo: L’occupazione di spazi universitari non è una forma di confronto accettabile ... torinotoday.it Torino, vietato l'evento di Askatasuna: occupata la sede di Palazzo NuovoLa decisione dei collettivi al termine di un'assemblea a Palazzo nuovo: La rettrice chiude, noi apriamo ... tg24.sky.it I collettivi universitari di Torino hanno occupato Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. È avvenuto al termine dell'assemblea delle 18, che si è tenuta proprio a Palazzo Nuovo, per contestare la decisione del Rettorato di chiuderlo per due giorni, impe - facebook.com facebook "La rettrice chiude, noi apriamo": i collettivi studenteschi occupano Palazzo Nuovo. Contestata la decisione di chiudere la sede per due giorni, impedendo un concerto contro lo sgombero di Askatasuna. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.