Oggi a Lucca, nella chiesa di San Cristoforo, si inaugura la mostra Coranica, un evento che mette al centro il confronto tra le fedi Islam e Cristianesimo. L'esposizione si propone di favorire il dialogo tra le due religioni attraverso un percorso espositivo dedicato ai testi sacri e alla cultura religiosa. La manifestazione resterà aperta al pubblico per tutta la durata dell'evento.

La mostra Coranica apre oggi a Lucca, nella chiesa di San Cristoforo, per promuovere il dialogo tra Islam e Cristianesimo. L’iniziativa dell’arcidiocesi si conclude il 21 marzo con un convegno dedicato alla traduzione del Corano operata dal religioso lucchese Ludovico Marracci nel Seicento. Nelle navate della struttura religiosa sono stati installati pannelli illustrativi basati su materiale didattico diffuso recentemente da enti ecclesiastici. La Provincia di Lucca partecipa attivamente all’evento, riconoscendo l’importanza storica e sociale del progetto. Il Vescovo Paolo Giulietti sottolinea come la conoscenza reciproca sia il presupposto fondamentale per qualsiasi forma di convivenza pacifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coranica a Lucca: il dialogo tra fedi per la pace

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