Una voce attraverso i secoli - Recital violoncello

Il repertorio del violoncello, che nei secoli ha ispirato Bach, Beethoven fino a Luciano Berio, è emblema di una duttilità senza uguali e della capacità di incarnare ruoli e necessità i più distanti. Esistono una grammatica, una sintassi, una logica nel discorso musicale molto stringenti e raffinate, ma esiste pure una dimensione più propriamente creativa e trascendente, che fa del violoncello un testimone privilegiato della produzione artistica occidentale degli ultimi tre secoli. Introduzione all’ascolto a cura di Francesco Antonioni. Inizio concerto ore 20.30.Aperitivi e cicchetti al bar del teatro dalle ore 19. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

"Itinerari siciliani", violoncello e voce in scena: nuovo appuntamento al TeatranimahubSabato 28 marzo, alle 17:30 nella sala del centro culturale ricavato all’interno dell’ex istituto Gioeni-Salesiani di via Oblati, andrà in scena...

Hasa tra Salento, Balcani e cinema: «Il mio violoncello racconta storie, è l?altra mia voce»Il violoncello, nelle mani di Redi Hasa, musicista albanese che si è formato e vive a Lecce, non resta mai confinato nella tradizione classica.

Joy to the World Christmas Song - 300 Years Old Text That Became Holidays Favorite

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Una voce attraverso i secoli Recital...

Discussioni sull' argomento Jessica Pratt e Cristopher Franklin in un programma tutto mozartiano; La versatilità di Lidia Fridman; Un pianoforte in esilio: il concerto; Teatro Massimo / Oggi, Frau mama il recital dedicato al rapporto che unì Schumann, la moglie Clara e Brahms.

Al Trianon Viviani stasera, alle ore 19, due ospiti d’eccezione: Michele Placido e Tommaso Bianco in "Serata d'onore per Napoli". Un recital speciale dedicato alla canzone e alla poesia napoletana. - facebook.com facebook

Un recital applauditissimo quello Víkingur Ólafsson, ieri sera, per la Stagione da Camera di Santa Cecilia. x.com