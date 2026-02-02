Festa del Cereo a Pescopagano | omaggio musicale a Ciccio Famoso tra tradizione e memoria popolare

La Festa del Cereo a Pescopagano si è tenuta lunedì 2 febbraio, con un omaggio musicale a Ciccio Famoso. La giornata ha richiamato molti abitanti, che hanno partecipato tra musica, tradizione e ricordi condivisi. La celebrazione rimane un momento importante per la comunità, che rinnova la sua identità ogni anno.

Lunedì 2 febbraio 2026, a Pescopagano, si è svolta la tradizionale Festa del Cereo, un appuntamento che da anni unisce fede, memoria collettiva e identità locale. L’evento, caratterizzato da processioni, canti e momenti di devozione, ha assunto un tono particolarmente emotivo quest’anno grazie all’omaggio musicale dedicato a Ciccio Famoso, storico capo della Curva Sud del Catania Calcio e figura mitica del tifo siciliano. La celebrazione si è trasformata in un momento di riconoscenza popolare, dove il ricordo di un uomo che ha incarnato l’anima del tifo rossazzurro è stato celebrato con cori da stadio, fumogeni e un’atmosfera da grande evento sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

