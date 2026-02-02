Attività produttive intesa tra Regione e ministero Affari esteri per l' internazionalizzazione delle imprese

La Regione Sicilia e il Ministero degli Esteri hanno firmato un accordo per aiutare le imprese locali a esportare di più. L’obiettivo è rafforzare la presenza della Sicilia sui mercati esteri e portare nuove opportunità alle aziende dell’isola. Nei prossimi mesi, partiranno iniziative congiunte per promuovere i prodotti siciliani e facilitare l’ingresso sui mercati internazionali. Un passo importante che potrebbe cambiare volto alle attività produttive dell’isola.

Intesa tra Regione Siciliana e ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per la promozione dell'Italia all'estero e per il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle imprese siciliane. Il protocollo è stato firmato questa mattina, a margine dell'incontro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

