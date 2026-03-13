Dammi il 5! pubblicati i quattro bandi a sostegno dell’occupazione e delle imprese

Sul sito del Comune di Reggio Calabria sono stati resi pubblici quattro bandi del pacchetto “Dammi il 5!”. Questi bandi riguardano misure di sostegno per l’occupazione e le imprese e sono stati annunciati durante una conferenza stampa tenuta nei giorni scorsi a Palazzo San Giorgio. A oggi, i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili online.

Sempre sul sito del Comune sono stati resi noti gli avvisi relativi all’assegnazione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese: tutte le informazioni utili Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria quattro bandi del pacchetto “Dammi il 5!” illustrato nel corso di una conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi a Palazzo San Giorgio. Si tratta degli avvisi pubblici relativi alle misure dedicate a occupazione, sviluppo economico e sostegno all’imprenditorialità a valere sul PN Metro Plus e città medie Sud 2021 – 2027. Per il sindaco facente funzioni, Mimmo Battaglia, ha dichiarato: “Creare sviluppo, sostenibile e inclusivo, è il modo per migliorare stabilmente economia, qualità della vita, servizi e opportunità per la Città. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

