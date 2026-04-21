Attesi 12 mila tifosi nerazzurri per Torino-Inter la Maratona minacciosa | Qui non si festeggia

Sabato 16 aprile si gioca Torino-Inter, una partita che potrebbe assegnare il 21° scudetto alla squadra nerazzurra. Sono previsti circa 12 mila tifosi ospiti provenienti da diverse regioni, che si recheranno in città per seguire l’incontro. La presenza del pubblico esterno ha portato a un aumento delle misure di sicurezza, con specifici controlli e limitazioni nelle aree interessate. La situazione ha generato una certa attenzione tra le forze dell’ordine e gli organizzatori.