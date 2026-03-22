Torino referendum sulla riforma della giustizia in diretta | attesi ai seggi oltre 631 mila torinesi Alle 12 in Piemonte ha votato il 14,54 per cento degli aventi diritto 12,78 a Torino

A Torino, in occasione del referendum sulla riforma della giustizia, sono attesi ai seggi oltre 631 mila cittadini. Alle 12, in Piemonte, ha votato il 14,54 per cento degli aventi diritto, mentre a Torino la percentuale si attesta al 12,78. Tra i votanti, ci sono 332.781 donne e 298.779 uomini. Finora, 23.820 persone hanno espresso la loro preferenza.

L'ufficio elettorale ha comunicato che le affluenze degli elettori nei seggi di Torino alle 12 era stata di 67.883 votanti su 631.560 pari al 10,75%. Nella precedente tornata elettorale di referendum, l'8 e il 9 giugno 2025, l'affluenza, alle 12, era stata del 9,61%. Prossima rilevazione delle affluenze alle 19. Si registrano brevi file in diverse sezioni della città. Secondo il portale Eligendo alle 12 di domenica 22 marzo, primo giorno di voto per il referendum sulla Riforma della Giustizia, in provincia di Alessandria ha votato il 17,3 % degli aventi diritto, mentre ad Asti si registra il 15,02; 16,44 di affluenza a Biella, 16,02 a Cuneo e 16,51 a Novara. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Torino, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: attesi ai seggi oltre 631 mila torinesi. Alle 12 in Piemonte ha votato il 14,54 per cento degli aventi diritto, 12,78 a Torino Articoli correlati Torino, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: attesi ai seggi oltre 631 mila torinesiLeggermente inferiore alla media nazionale (14,8 per cento), secondo i dati del portale Eligendo, il dato per l'affluenza ai seggi per il... Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia: alle ore 12 ha votato quasi il 15% degli italiani Una raccolta di contenuti su Torino referendum sulla riforma della... Temi più discussi: Da Torino a Milano per il Sì al referendum, Forza Italia in partenza: Riforma fondamentale per la democrazia e la libertà del nostro Paese; UISP - Torino - UISP per il NO al referendum costituzionale sulla giustizia; Che cosa c’è dietro al REFERENDUM sulla riforma costituzionale della Giustizia; Breve guida al referendum sulla giustizia. Torino, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: attesi ai seggi oltre 631 mila torinesiSono 631.560 i torinesi aventi diritto al voto (332.781 donne e 298.779 uomini). Tra questi, 23.820 voteranno per la prima volta tra neo diciottenni e nuovi cittadini italiani o residenti ... torino.corriere.it Referendum, a Torino debutta la fila unica per uomini e donneChiamati al voto 3,6 milioni di piemontesi, il capoluogo dice addio agli elenchi separati in modo da garantire maggiore inclusività. Oltre 5mila universitari ... torino.repubblica.it "E ADESSO VINCIAMOLE TUTTE" Verona, Torino, Lecce e Cagliari. 4 vittorie nelle ultime 4, 12 punti conquistati, periodo complicato che sembra alle spalle e soprattutto sguardo fisso in avanti Antonio Conte non si guarda indietro: l'obiettivo da qui alla fin facebook Milan alla sosta: tre motivi per cui vincere con il Torino era cruciale x.com