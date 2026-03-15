Scritta minacciosa contro Lotito sul muro di una chiesa a Montesacro | Qui sei benvenuto coi piedi davanti

Su un muro di una chiesa a Montesacro è stata scritta una frase minacciosa rivolta a un noto presidente di una squadra di calcio e senatore, che recita: “Qui sei benvenuto coi piedi davanti”. La scritta ha suscitato reazioni tra i rappresentanti politici, tra cui il segretario di Forza Italia, che ha espresso solidarietà e ha invitato a evitare che il dissenso si trasformi in odio.