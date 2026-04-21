Attacco russo alla Meloni | la difesa della dignità nazionale

Un assessore regionale alla Salute ha espresso piena solidarietà alla Presidente del Consiglio dopo che una giornalista di una rete televisiva russa aveva rivolto commenti considerati pesanti e offensivi nei suoi confronti. La dichiarazione arriva in risposta alle affermazioni diffuse pubblicamente, che hanno suscitato reazioni da parte di diversi esponenti politici. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le istituzioni italiane e le rappresentanze straniere.

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha manifestato la propria totale vicinanza a Giorgia Meloni in seguito alle pesanti e degradanti dichiarazioni rivolte alla Presidente del Consiglio da parte di una giornalista della televisione russa. L’episodio, avvenuto attraverso i media statali della Russia, ha scatenato una reazione politica che punta a difendere l’onore nazionale e la dignità delle istituzioni italiane di fronte a tentativi di screditamento mediatico. La difesa della sovranità nazionale contro il livore dei media russi. Il messaggio inviato dalla giunta regionale lucana non si limita a una semplice cortesia istituzionale, ma assume i contorni di una difesa della dignità dell’intera nazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attacco russo alla Meloni: la difesa della dignità nazionale Notizie correlate La solidarietà della politica per l'attacco di Solovyov a Meloni. E Tajani convoca l'ambasciatore russoDopo le pesanti offese del conduttore tv russo Vladimir Solovyov alla premier Giorgia Meloni è arrivata la solidarietà di tutto il mondo politico. “Restituire dignità alla scuola nei fatti, non nelle parole”: il monito di Castellana alla giornata nazionale RSU della Gilda UnamsLa Federazione Gilda Unams ha riunito, venerdì 17 aprile, presso l'Auditorium Rieti di Roma, le RSU e i delegati TAS provenienti da tutta Italia per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meloni torna a parlare dell’attacco di Trump al Papa e del patto di stabilità: cosa ha detto oggi la premier; Meloni sull’attacco al Papa: Non so quanti leader hanno parlato come me su Trump; Meloni non risponde al nuovo attacco di Trump. Riceve Zelensky e gli rinnova il sostegno italiano; Ucraina, almeno 16 morti per i pesanti attacchi russi nella notte. Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore ... tg24.sky.it Gli insulti a Giorgia Meloni del conduttore e propagandista russo Solovyov: Fascista putt…Vladimir Solovyov, presentatore russo filogovernativo, nel corso di una puntata del suo programma ha insultato pesantemente Giorgia Meloni ... fanpage.it Quindi la Meloni tira dritto e va anche contro Mattarella. Insiste sul “premio” per i rimpatri, anticamera della remigrazione, e dice serafica: “Resterà, è una norma di buonsenso”. A suo modo ha ragione: nella sua idea di democrazia, fare di tutto per rispedire a c facebook Il caos delle nomine, Meloni scarica tutto su Di Foggia x.com