Il 11 settembre 2001, pochi mesi dopo l’insediamento del presidente in carica, l’America si trova sotto attacco. Quattro aerei di linea vengono dirottati da attentatori suicidi, causando un grave episodio di violenza. L’attacco viene attribuito ad un’organizzazione terroristica e rappresenta un momento cruciale nella storia recente del paese. La vicenda ha portato a cambiamenti significativi nelle politiche di sicurezza e nella percezione delle minacce esterne.

L’11 settembre 2001, mentre George W. Bush, presidente repubblicano, è da pochi mesi in carica, l’America è sotto attacco di Al Qaeda: quattro grandi aerei di linea vengono dirottati da attentatori suicidi. Due velivoli si schiantano contro le Torri Gemelle di New York, uno sul Pentagono e uno cade in Pennsylvania mentre si dirige sulla Casa Bianca. Le vittime sono circa 3mila. La reazione Usa è un’incursione e poi l’invasione dell’Afghanistan, durata vent’anni, dove i talebani darebbero asilo al leader di Al Qaeda, Osama Bin Laden. Nel 2003, con l’accusa di fabbricare armi di distruzione di massa, gli Usa attaccano anche l’Irak di Saddam Hussein, chiudendo un conto aperto nel 1990.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attacco all’America. Inizia la stagione delle nuove guerre

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