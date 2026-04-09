Roma spuntano le prime anticipazioni delle nuove maglie per la stagione 2026 2027

A fine stagione, cominciano a circolare le prime immagini delle nuove maglie per la stagione 20262027. Le anticipazioni si diffondono online e sui social, mostrando i design e i dettagli dei prossimi modelli. Le immagini vengono condivise da diversi account e siti specializzati, generando interesse tra i tifosi e gli appassionati di calcio. Fino a ora, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della società sulla presentazione o sulle caratteristiche delle nuove divise.

Come ogni anno, verso il finale di stagione, iniziano ad uscire, sia sul web che sui social, le prime anticipazioni sulle maglie che dovrebbero essere utilizzate nella prossima annata dalla Roma: come annunciato dalla società stessa, i giallorossi, salvo colpi di scena, dovrebbero finalmente tornare al vecchio stemma, una scelta voluta fortemente dalla piazza, soprattutto in vista del centenario, nel 2027. La nuova maglia casalinga. Sul sito “Footy Headlines” sono già emerse alcune anticipazioni riguardo la maglia “home” che verrà utilizzata nella prossima stagione: rispetto a quella oggi in uso, dovrebbero sparire le “bande laterali gialle” che partono dal collo e scendono lungo i fianchi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, spuntano le prime anticipazioni delle nuove maglie per la stagione 2026/2027 Leggi anche: Wheelchair Rugby Catania svela le nuove maglie per la storica stagione in Serie A Mondiale 2026: le nuove maglie raccontano la storiaIl Mondiale 2026 si avvicina con una corsa al dettaglio estetico che precede l’azione in campo. Argomenti più discussi: Torino, 12 milioni per via Roma ma spuntano già macchie e aloni; In un mercato di Roma spunta il ristorantino che fa autentica cucina piemontese; Roma, gasolio esaurito in diversi distributori: spuntano i cartelli alle pompe; Le Iene: REI: David Rossi chi ha incontrato prima di morire? Video. Roma, spunta una nutria sui gradini di un circolo sportivo. «Non è la prima volta». L'esperto: «No a bastoni o scope per allontanarle»Certe comparse a Roma sono rare, ma quando improvvisamente spuntano fuori, non passano di certo inosservate. È il caso di una nutria avvistata nei giorni scorsi sui gradini di un circolo sportivo ... ilmessaggero.it #BuongiornoRoma Credit: instagram.com/p/DWyvfgOCKop/img_index=1 - Basilica di San Pietro in Vincoli - facebook.com facebook Palloni, coni e funicelle: nelle 376 scuole primarie di Roma arrivano 54mila articoli sportivi ift.tt/d2irJQm x.com