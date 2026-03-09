Giovani talenti e star internazionali | i nuovi appuntamenti con il Piacenza jazz fest

Il Piacenza Jazz Fest continua con una settimana intensa di concerti e incontri, dal 12 al 15 marzo. Durante l’evento, si esibiranno giovani talenti emergenti e star internazionali, offrendo al pubblico una panoramica completa del jazz. Quattro appuntamenti caratterizzano questa edizione, che comprende performance dal vivo e incontri culturali dedicati al genere musicale. La manifestazione coinvolge artisti di diverse provenienze e esperienze, creando un ricco calendario di eventi.

Giovedì 12 marzo alle ore 21,15 il Milestone Live Club ospiterà la prima delle due serate del cartellone principale dedicate ai vincitori dell'edizione 2025 del Concorso Bettinardi, storico concorso nazionale che il Piacenza Jazz Club dedica ai giovani talenti del jazz italiano. A salire sul palco saranno il quartetto del saxofonista Andrea Paternostro, vincitore nella categoria Solisti, e Isos, il quintetto che si è aggiudicato la vittoria nella categoria Gruppi. Due progetti diversi ma accomunati da grande personalità e da una forte energia creativa, che offriranno al pubblico l'occasione di scoprire alcune tra le realtà più promettenti della nuova scena jazzistica italiana.

