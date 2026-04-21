I Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo si sono distinti durante una competizione, conquistando cinque medaglie e stabilendo sei nuovi record personali. Tra gli atleti in evidenza ci sono Cartocci e Corbelli, che hanno ottenuto risultati significativi in varie discipline. La squadra ha mostrato un buon livello di preparazione e determinazione, confermando la sua presenza tra le più competitive della categoria.

Cinque medaglie e sei record personali per i Cadetti dell’Alga Atletica Arezzo. Le atlete e gli atleti nati nel biennio 2011-2012 hanno gareggiato a Firenze nella seconda giornata del campionato interprovinciale di società dove hanno vissuto un confronto con coetanei di Firenze, Prato e Siena nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. Il bilancio generale è particolarmente positivo, con il gruppo aretino che è riuscito a piazzarsi ai vertici di numerose gare e a confermare la bontà del quotidiano percorso di preparazione vissuto allo stadio di atletica leggera "Tenti". L’ Alga Atletica Arezzo ha lasciato il segno a livello maschile...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica: i Cadetti dell’Alga ancora al top. Cartocci e Corbelli si prendono tutto

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