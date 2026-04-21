Atalanta undici maglie in cerca d' autore

Nella partita all’Olimpico, l’Atalanta scende in campo senza i numeri tradizionali sulla maglia, creando un’immagine insolita per la squadra. La formazione presenta undici maglie senza i soliti numeri che identificano i giocatori, suscitando curiosità tra gli spettatori. La scelta ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli osservatori, mentre i calciatori si preparano per affrontare il match senza le consuete indicazioni visive.

Vediamo se indovinate: cosa rappresenta questa serie di numeri? 29, 42, 19, 23, 16, 15, 13, 77, 17, 18, 90. Un’estrazione del Lotto su più ruote? Sbagliato. Una tombolata di famiglia? “77! Le gambe delle donne”; “90! La sfortuna”. Sbagliato. La serie che avete appena letto è semplicemente la formazione titolare dell’Atalanta scesa in campo venerdì all’Olimpico contro la Roma. Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta, De Ketelaere, Raspadori e Krstovic portavano sulla schiena quelle cifre. Già: neppure un numero da 1 a 11 che fino alla stagione 1994-95 caratterizzavano le nostre squadre di calcio. Poi la Lega decretò il “libera tutti” e, sulla scia della Nba le maglie impazzirono per la gioia del merchandising, fino al 44 Gatti e all’1+8 di Zamorano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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