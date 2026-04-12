Berat Djimsiti ha raggiunto le 328 presenze con la maglia dell’Atalanta, diventando il quarto giocatore più presente nella storia del club. La sua lunga carriera con la squadra bergamasca si è consolidata nel corso degli anni, portandolo a stabilire questo nuovo traguardo. La partita del 12 aprile 2026 ha confermato il record, aggiungendo un capitolo importante alla sua esperienza con la formazione nerazzurra.

Bergamo, 12 aprile 2026 – Un altro record in maglia Atalanta. Realizzato questa volta da Berat Djimsiti. Tre settimane fa Marten De Roon è diventato il primo atalantino di sempre per presenze, arrivando a quota 436, superando le 435 di Gianpaolo Bellini, e negli stessi giorni Mario Pasalic è diventato il terzo d i sempre, superando le 327 di Valter Bonacina. Scavalcato ieri anche da Djimsiti salito a quota 328. La Dea contemporanea, favorita dal doppio impegno delle coppe europee, ha superato in termini di presenze quelle storiche degli anni ‘Ottanta, ‘Novanta e primi anni ‘Duemila, dove le bandiere erano appunto Bonacina, centrocampista di Cenate Sotto classe 1965 (recordman di presenze in nerazzurro fino al 2010), e poi Bellini, difensore di Sarnico classe 1980.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atalanta, Berat Djimsiti è diventato il quarto nerazzurro di sempre per presenze: 328 maglie

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