Atalanta Berat Djimsiti è diventato il quarto nerazzurro di sempre per presenze | 328 maglie
Berat Djimsiti ha raggiunto le 328 presenze con la maglia dell’Atalanta, diventando il quarto giocatore più presente nella storia del club. La sua lunga carriera con la squadra bergamasca si è consolidata nel corso degli anni, portandolo a stabilire questo nuovo traguardo. La partita del 12 aprile 2026 ha confermato il record, aggiungendo un capitolo importante alla sua esperienza con la formazione nerazzurra.
Bergamo, 12 aprile 2026 – Un altro record in maglia Atalanta. Realizzato questa volta da Berat Djimsiti. Tre settimane fa Marten De Roon è diventato il primo atalantino di sempre per presenze, arrivando a quota 436, superando le 435 di Gianpaolo Bellini, e negli stessi giorni Mario Pasalic è diventato il terzo d i sempre, superando le 327 di Valter Bonacina. Scavalcato ieri anche da Djimsiti salito a quota 328. La Dea contemporanea, favorita dal doppio impegno delle coppe europee, ha superato in termini di presenze quelle storiche degli anni ‘Ottanta, ‘Novanta e primi anni ‘Duemila, dove le bandiere erano appunto Bonacina, centrocampista di Cenate Sotto classe 1965 (recordman di presenze in nerazzurro fino al 2010), e poi Bellini, difensore di Sarnico classe 1980.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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