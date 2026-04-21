Atalanta-Lazio Palladino | La partita più importante finora Bergamo vuole questa finale

Dopo la sfida contro la Roma, l’allenatore ha commentato l’impegno di mercoledì in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, definendola la partita più importante dell’anno. La squadra si prepara a giocare a Bergamo, con l’obiettivo di conquistare la finale. Le dichiarazioni arrivano in un momento di grande attesa per i tifosi e per il club, che punta a qualificarsi alla fase successiva della competizione.

Bergamo. La partita più importante dell’anno. Raffaele Palladino ha parlato chiaro dopo la partita contro la Roma, riferendosi al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Concetto che reitera anche nella conferenza stampa pre-partita, in cui fa il punto sullo stato fisico della squadra, sulle ultime prestazioni comunque positive oltre i risultati e sull’attenzione da tenere alta contro un avversario che ha ritrovato smalto nell’ultimo periodo. Atalanta-Lazio, le parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa. L’importanza del match – “Questa è la partita. Molto importante, a un mese da fine campionato. A volte diamo il percorso per scontato, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto, ci giochiamo una semifinale importante.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Atalanta, Palladino sulla vittoria contro la Lazio: Dobbiamo continuare a scalare la classifica

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