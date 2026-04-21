Atalanta Palladino | Con la Lazio è la partita più importante della mia carriera

L’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio rappresenta l’appuntamento più importante della sua carriera. Ha aggiunto che questa sfida potrebbe influenzare il giudizio sull’intera stagione della squadra. La gara si svolgerà a pochi giorni da un match di campionato, e si prevede grande attenzione per le formazioni in campo.

L’INTERVISTA. La gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro i laziali «può spostare i giudizi su tutta la stagione». «Questa è la partita. È a un mese dalla fine della stagione: dobbiamo andare orgogliosi di essere arrivati a giocarci una partita che può spostare i giudizi su tutta una stagione». Così Raffaele Palladino alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia che domani l’Atalanta giocherà contro la Lazio. «Giochiamo davanti al nostro pubblico che ci ha dato un abbraccio allo stadio domenica, molti miei giocatori hanno voglia di rivalsa perché magari hanno giocato anche tutte e tre le finali perse», sottolinea l’allenatore dell’Atalanta.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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