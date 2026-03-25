L'allenatore della nazionale ha dichiarato che la partita contro l'Irlanda del Nord rappresenta il momento più cruciale della sua carriera. Ha aggiunto di sentire il peso del Paese sulle spalle, ma di percepire un’atmosfera positiva all’interno della squadra, che si sente motivata e pronta ad affrontare l’incontro. La sfida si svolgerà nelle prossime ore e sarà decisiva per il percorso qualificazioni.

"Ho un Paese sulle mie spalle ma l'atmosfera è buona nella squadra, siamo carichi" BERGAMO - "E' la partita più importante della mia carriera, mi gioco tanto. Sono giovane e ho un Paese sulle mie spalle. Sono sette mesi che tutti i giorni mi sento dire "mister portaci al Mondiale". La pressione c'è ma è una pressione a cui sono abituato da tantissimi anni, voglio pensare positivo, in grande, e domani ce la giochiamo". Rino Gattuso tiene la testa alta. Il ct azzurro sa bene cosa c'è in gioco domani a Bergamo, con l'Irlanda del Nord che rappresenta il primo esame da superare per poter rivedere gli azzurri a un Mondiale dopo aver fatto da spettatori in Russia nel 2018 e poi quattro anni dopo in Qatar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gattuso "Con l'Irlanda del Nord la partita più importante della mia carriera"

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