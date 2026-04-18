Atalanta Palladino mantiene il focus sulla Roma | Non pensiamo alla Lazio concentrati su questa partita Krstovic ha superato Scamacca? Rispondo così

Prima della partita contro la Roma, l’allenatore dell’Atalanta ha dichiarato che la squadra si concentra esclusivamente su questa sfida, senza considerare la Lazio. Ha risposto inoltre a una domanda sulla condizione dei due attaccanti, affermando che Krstovic ha superato Scamacca. La gara, valida per la 33ª giornata di Serie A 202526, sarà trasmessa su Dazn. Palladino ha parlato in conferenza stampa prima del match.

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