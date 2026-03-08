Atalanta | Scamacca è l’uomo del momento E Palladino lancia la formula del doppio centravanti

L’attaccante dell’Atalanta ha segnato due gol di testa e colpito un palo in meno di 45 minuti durante la partita contro l’Udinese. L’allenatore ha optato per la strategia del doppio centravanti per la prima volta in questa stagione. La squadra ha completato la rimonta nel secondo tempo, con Scamacca protagonista. La partita si è svolta a Bergamo il 8 marzo 2026.

Bergamo, 8 marzo 2026 – Fattore Gianluca Scamacca. Due gol, di testa, e un palo in meno di 45 minuti nella rimonta del secondo tempo contro l’Udinese. Undici gol in tre mesi e mezzo, da quando è arrivato Palladino, e il rimpianto di una manciata di pali a negargli altre reti. Il centravanti romano classe ‘99 è stato il protagonista, l’uomo del match, nel pareggio casalingo contro l’Udinese, con la sua doppietta per rimontare dallo 0-2 al 2-2, dopo il duplice vantaggio iniziale dei friulani firmato da Kristensen e Davis. “Dopo il mio palo sapevo che l’occasione sarebbe arrivata e mi sarei dovuto far trovare pronto. È un peccato non averla vinta, perché loro hanno avuto una mezza occasione, noi abbiamo fatto due gol, preso un palo e il loro portiere ha fatto una bella parata”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

