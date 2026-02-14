Lazio-Atalanta 0-2 | laziali al palo Ederson e Zalewski valgono i tre punti

Lazio-Atalanta si è conclusa con un 0-2, perché gli ospiti hanno sfruttato al massimo le occasioni create. Ederson ha segnato un penalty preciso, mentre Zalewski ha realizzato un gol spettacolare dal limite. La Lazio ha tentato di reagire, ma ha trovato una difesa nerazzurra solidissima. Allo stadio Olimpico, i tifosi biancocelesti hanno assistito a una partita intensa, con poche chance di rimonta.

Roma 14 febbraio 2026 - Un rigore perfetto e una perla dal limite dell'area decidono la sfida di San Valentino tra Lazio e Atalanta. I biancocelesti si fermano sui legni colpiti dai suoi giocatori, mentre gli orobici con un gol per tempo mettono la firma sullo 0-2 e la vittoria all'Olimpico. Successo pesante contro un'avversaria diretta in campionato per l'Europa per la Dea, ora al sesto posto in classifica dopo aver sorpassato il Como, mentre i capitolini restano fermi all'ottavo posto. Primo tempo. Per questa sfida di San Valentino, Sarri conferma in toto le ipotesi della vigilia sulla sua formazione anti-Atalanta.