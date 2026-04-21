Domani sera, l’Atalanta affronterà la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia alla New Balance Arena, con il punteggio di 2-2 dopo l’andata. L’allenatore ha dichiarato di voler vivere una notte da Dea, mentre la squadra si prepara a giocarsi l’accesso alla finale in una partita che promette emozioni. La sfida si svolge alle 21, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Bergamo, 21 aprile 2026 – Un’altra notte da ricordare per l’ Atalanta che domani sera inseguirà il sogno della finale di Coppa Italia, affrontando alle 21 alla New Balance Arena la Lazio nella partita di ritorno della semifinale, ripartendo dal 2-2 dell’andata. Dea che avrà dalla sua il fattore campo, con i 23mila dello stadio di viale Giulio Cesare a spingere i nerazzurri verso la quarta finale negli ultimi sette anni. “Probabilmente questa finora è la mia partita più importante da quando alleno, anche per quanto ho vissuto in questa stagione a Bergamo. Questa è ‘la partita’ per noi, siamo orgogliosi della rincorsa che abbiamo fatto in campionato e di quanto abbiamo fatto in questa coppa Italia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta domani sera la semifinale contro la Lazio. Palladino: “Voglio una notte da Dea”

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