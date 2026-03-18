Atalanta ultima notte da Dea col Bayern Palladino | Voglio una vittoria d’orgoglio

L'Atalanta affronta questa sera alle 21 il Bayern Monaco all’Allianz Arena, uno stadio da 75mila posti, nell’ultima notte con la squadra prima di un possibile cambio di allenatore. Il tecnico ha dichiarato di voler ottenere una vittoria d’orgoglio. La partita rappresenta una sfida difficile per i bergamaschi, che cercano di terminare la trasferta con un risultato positivo.

Missione impossibile, di fatto, per l’ Atalanta, impegnata questa sera alle 21 a Monaco, nella cattedrale da 75mila posti dell’ Allianz Arena. Le statistiche di 71 anni di Coppa dei Campioni e Champions League raccontano di una sola clamorosa ‘remuntada’ da quattro gol di scarto, compiuta nove anni fa dal Barcellona di Messi che rimontò il 4-0 subito all’andata a Parigi dal Psg con un incredibile 6-1 al Camp Nou. L’unico precedente di rimonta con quattro gol di scarto. Ma alla Dea, questa sera, per riscrivere la storia dei record continentali ne servirebbero cinque per pareggiare il conto e andare ai supplementari contro la corazzata del Bayern Monaco, di fronte al suo caldo pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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