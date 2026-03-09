Atalanta domani sera c’è il Bayern Palladino | Un sogno da vivere vogliamo giocarcela

Domani sera alle 21, l’Atalanta si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in una partita di grande rilievo. La squadra bergamasca, senza timori né vertigini, si presenta con determinazione, consapevole della forza dell’avversario, che guida la classifica della Bundesliga con 66 punti in 25 giornate. Palladino ha dichiarato che si tratta di un sogno da vivere e che vogliono giocarsela.

Bergamo, 9 marzo 2026 – Nessuna vertigine, nessun timore della vigilia. L’ Atalanta domani sera alle 21 affronta la corazzata Bayern Monaco, capolista in Bundesliga con 66 punti in 25 giornate, con la serenità di chi vuole giocarsela, pur avendo contro i favori di tutti i pronostici. Bavaresi che finora in tutta la stagione hanno perso solo due partite, contro l’Arsenal in Champions e contro l’Augsburg a gennaio nell’unica giornata storta in un campionato dominato, dove hanno vinto le ultime sei gare consecutive. Impressionanti i numeri della squadra di Kompany: in 38 gare 33 vinte e 3 pareggiate, con 128 gol fatti (di questi 45 siglati dal bomber inglese Harry Kane) e appena 39 subiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

