L'inaugurazione dell'autostrada tra Asti e Cuneo si è svolta a Roddi, segnando la fine di un percorso iniziato più di venticinque anni fa. L'opera, ora completata, rappresenta una connessione stradale che era molto attesa nella regione. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e autorità, mentre il completamento dell'infrastruttura ha portato a un aumento delle attività lavorative nella zona.

Il completamento dell’infrastruttura autostradale tra Asti e Cuneo, celebrato a Roddi, segna il raggiungimento di un traguardo atteso da oltre venticinque anni. Durante l’inaugurazione, Salvini ha sottolineato come l’opera diventerà un motore di occupazione e crescita economica, garantendo al contempo una riduzione dei flussi di traffico, della congestione stradale, del rischio di sinistri e delle emissioni inquinanti. Logistica regionale e la sfida dei grandi cantieri piemontesi. L’apertura di questo collegamento si inserisce in un quadro infrastrutturale più ampio che vede il Piemonte protagonista di interventi strutturali di rilievo. Oltre alla nuova direttrice, l’attenzione è rivolta alla riattivazione del Tenda, alla realizzazione della seconda canna del Frejus e ai lavori legati alla Tav e al terzo valico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti-Cuneo è realtà: via la nuova autostrada, boom di lavoro

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