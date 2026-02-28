Boom di morti sul lavoro nel 2025 la Cgil | Una realtà drammatica
Nel 2025 si registra un aumento di morti sul lavoro, con circa novantadue decessi finora segnalati. L’organizzazione sindacale Cgil ha evidenziato un incremento di infortuni, malattie professionali e denunce legate alla sicurezza sul lavoro. I numeri sono ancora provvisori e si prevede che possano aumentare nelle prossime settimane. La situazione descrive una realtà preoccupante e difficile da ignorare.
Più infortuni, più malattie professionali, più denunce. E novantadue morti, un dato provvisorio destinato con ogni probabilità a crescere. È la fotografia scattata dall'"Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia-Romagna" della Cgil Emilia-Romagna, presentato.
