Boom di morti sul lavoro nel 2025 la Cgil | Una realtà drammatica

Nel 2025 si registra un aumento di morti sul lavoro, con circa novantadue decessi finora segnalati. L’organizzazione sindacale Cgil ha evidenziato un incremento di infortuni, malattie professionali e denunce legate alla sicurezza sul lavoro. I numeri sono ancora provvisori e si prevede che possano aumentare nelle prossime settimane. La situazione descrive una realtà preoccupante e difficile da ignorare.