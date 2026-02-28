Boom di morti sul lavoro nel 2025 la Cgil | Una realtà drammatica

Da cesenatoday.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 si registra un aumento di morti sul lavoro, con circa novantadue decessi finora segnalati. L’organizzazione sindacale Cgil ha evidenziato un incremento di infortuni, malattie professionali e denunce legate alla sicurezza sul lavoro. I numeri sono ancora provvisori e si prevede che possano aumentare nelle prossime settimane. La situazione descrive una realtà preoccupante e difficile da ignorare.

Più infortuni, più malattie professionali, più denunce. E novantadue morti, un dato provvisorio destinato con ogni probabilità a crescere. È la fotografia scattata dall’“Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia-Romagna” della Cgil Emilia-Romagna, presentato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Lazio, boom di infortuni sul lavoro: +12% nel 2025. Cgil: “Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani”

Leggi anche: Lavoro, da 8 a 17 lenzuoli bianchi: morti più che raddoppiati nel 2025 in provincia. La Cgil: "Inaccettabile"

Tutti gli aggiornamenti su Boom di.

Temi più discussi: Boom di morti sul lavoro nel 2025, la Cgil: Una realtà drammatica; Monza e Brianza, infortuni sul lavoro in lieve crescita: boom di quelli in itinere; Covid, zero morti e casi al minimo. Vaccino, boom di prenotazioni nella notte; Qui troppi morti. Dieci anni di disastri nell'ospedale del cuore bruciato.

Bimbo col cuore bruciato, l’inchiesta sul boom di decessi nella chirurgia pediatrica dell’ospedale: Qui troppi mortiA Napoli sono state avviate le procedure di fine vita per il piccolo Domenico, il bambino sottoposto a un trapianto di cuore rivelatosi drammaticamente ... thesocialpost.it

Incidenti sul lavoro, 900 feriti in più. Crescono anche il numero di morti e di malattie professionali. Il reportPADOVA - Il camionista che esce di strada mentre trasporta la merce e l’operaio che rimane schiacciato da una pressa durante il turno in fabbrica. L’agricoltore travolto dal ... ilgazzettino.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.