Salvini ' Asti-Cuneo porterà lavoro sviluppo e meno code'

Il ministro dei trasporti ha partecipato all'inaugurazione della nuova autostrada tra Asti e Cuneo, dopo più di venticinque anni di lavori. Durante l'evento, ha affermato che la strada porterà nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico, oltre a ridurre le code, il traffico, l'inquinamento e il numero di incidenti. La realizzazione dell'opera segna la conclusione di un percorso lungo e complesso.

Il ministro Matteo Salvini, presente all'inaugurazione dell' autostrada Asti-Cuneo a Roddi (Cuneo), saluta la conclusione dell'iter per l'opera dopo oltre venticinque anni: "Porterà lavoro, sviluppo, meno code, meno traffico, meno inquinamento, meno incidenti. Un esempio di chi non si arrende". Si citano anche gli altri grandi cantieri del Piemonte: la riapertura del Tenda, la seconda canna del Frejus, i cantieri della Tav e il terzo valico. "Unirà in un'ora Torino, Genova e Milano" dice Salvini a proposito di quest'ultima opera, menzionando con preoccupazione l'impatto dei rincari energetici e delle materie prime: "Siamo al 95% di scavi effettuati, vogliamo chiudere entro l'anno prossimo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvini, 'Asti-Cuneo porterà lavoro, sviluppo e meno code' Notizie correlate Cirio, per Asti-Cuneo 'giorno storico, abbiamo sanato una ferita'Parla di quello che è "davvero un giorno storico non solo per questa parte di Piemonte, ma per il nostro Paese" il presidente della Regione Piemonte... Salvini che gufata: «L’Inter vincerà il derby di marzo. Gattuso porterà l’Italia al Mondiale»di Redazione Inter News 24Salvini intervistato da OSVS ha detto la sua in vista del derby contro il Milan in programma a marzo e non solo Matteo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Asti-Cuneo, ultimo atto: doppia corsia per il lotto Cherasco-Alba Ovest; Asti - Cuneo, Gribaudo e Calderoni (PD): Ancora un'inaugurazione ma restano senza risposte le opere complementari; Ancora un'inaugurazione per l'Asti-Cuneo, ma noi non ci saremo. Salvini, 'Asti-Cuneo porterà lavoro, sviluppo e meno code'Il ministro Matteo Salvini, presente all'inaugurazione dell'autostrada Asti-Cuneo a Roddi (Cuneo), saluta la conclusione dell'iter per l'opera dopo oltre venticinque anni: Porterà lavoro, sviluppo, ... ansa.it Asti-Cuneo, Cirio loda Salvini: Non ce l'avremmo fatta senza di luiAll’inaugurazione dell’autostrada, il presidente della Regione parla di un giorno storico: Terminare un’opera non è mai scontato, abbiamo sanato una ferita ... cuneodice.it Qui il video delle dichiarazioni complete: https://www.gazzettadalba.it/2026/04/asti-cuneo-e-iniziata-linaugurazione-della-fine-dei-lavori-pagina-in-aggiornamento/ - facebook.com facebook L’Asti-Cuneo, finalmente. Oggi l’autostrada debutta tutta intera (e si paga con il Free flow) x.com