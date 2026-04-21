Assunzioni da elenchi regionali solo il punteggio delle prove del concorso determinerà la posizione

Durante un confronto trasmesso su una piattaforma dedicata all’istruzione, si è discusso delle modalità di assunzione da elenchi regionali. In particolare, si è sottolineato che la posizione nelle graduatorie sarà determinata esclusivamente dal punteggio ottenuto nelle prove del concorso. La conversazione ha coinvolto un’esperta del settore e ha affrontato anche i requisiti richiesti e i tempi previsti per l’accesso alle immissioni in ruolo.

Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, con un focus su requisiti e tempi di accesso. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo, in tanti casi utile solo se si sceglierà regione diversa da quella del concorso. Pillole di Question TimeNel question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della... Elenchi regionali per il ruolo: vincitori e idonei del concorso PNRR3 potranno partecipare solo dal 2027Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026/27: chi potrà inserirsi, ordine di assunzione, quanti candidati ancora presenti in graduatoria [LO SPECIALE]; Assunzioni Docenti 2026: gli Elenchi regionali per il ruolo avranno priorità sulle GPS sostegno? Ecco come cambia l'ordine delle immissioni in ruolo. Tutte le indicazioni indispensabili in materia; Elenchi regionali 2026: quando sono utilizzati?; Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali. Assunzione docenti 2026: calendario delle procedure. Elenchi regionali, conferma sostegno, supplenze. Il Punto di Chiara CozzettoNel corso di una diretta Question Time sul canale YouTube di Orizzonte Scuola, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (segretaria nazionale Anief) ha ricostruito il calendario delle principali ta ... orizzontescuola.it Assunzioni docenti da GPS sostegno prima fascia. Ecco il decreto 2026Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026, che delinea le modalità di reclutamento per i docenti specializzati su posto di sostegno pe ... orizzontescuola.it CONFCOMMERCIO POTENZA: IN BASILICATA QUASI 15MILA ASSUNZIONI ENTRO GIUGNO 2026 MA IL 43,5% È DIFFICILE DA REPERIRE facebook