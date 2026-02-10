Elenchi regionali per il ruolo in tanti casi utile solo se si sceglierà regione diversa da quella del concorso Pillole di Question Time

Durante il question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Giallanza ha intervistato Chiara Cozzetto di ANIEF. Si è parlato di elenchi regionali e del fatto che, in molti casi, il loro valore dipende dalla regione scelta, spesso diversa da quella del concorso. La discussione si è concentrata sugli idonei del concorso PNRR1 e sulle possibili strategie per migliorare le possibilità di assunzione.

Nel question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata una questione che interessa gli idonei del concorso PNRR1. Il focus è stato posto sulla possibilità di iscriversi negli elenchi regionali scegliendo una regione diversa da quella in cui è stato sostenuto il concorso.

