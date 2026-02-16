Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Rutilio Manetti | era accusato di riciclaggio

Vittorio Sgarbi è stato assolto dall'accusa di riciclaggio legata al quadro di Rutilio Manetti, “La cattura di san Pietro”. La vicenda è iniziata quando il dipinto è stato sequestrato durante un controllo alle frontiere, e da allora si sono susseguite lunghe indagini per verificare la provenienza dell’opera.

Il critico d'arte, già assessore a Viterbo e sindaco di Sutri, aveva detto di averlo trovato nella villa di famiglia a Viterbo ma per l'accusa era stata rubata nel castello di Buriasco a Torino Quadro “La cattura di san Pietro”, Vittorio Sgarbi è stato assolto dall'accusa di riciclaggio in relazione al caso del dipinto di Rutilio Manetti. Per il critico d'arte, nonché già sindaco di Sutri ed ex assessore a Viterbo, la procura aveva chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione ma la sentenza del gup di Reggio Emilia, in abbreviato, è stata di assoluzione. L'inchiesta era stata aperta dopo le dichiarazioni di un pittore reggiano che aveva riferito agli investigatori, ma anche alla trasmissione Report e al Fatto quotidiano, di aver modificato il dipinto aggiungendo una fiammella su incarico di Sgarbi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

