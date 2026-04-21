Associazione siciliana amici della musica la nuova direttrice artistica è Marianna Amato

L’associazione siciliana amici della musica ha annunciato la nomina di Marianna Amato come nuova direttrice artistica. Dopo quasi trent’anni in cui ha ricoperto il ruolo di responsabile del “Progetto scuola”, Amato assumerà ora questa nuova posizione. La sua esperienza è stata dedicata principalmente a questo progetto, che si occupa di attività musicali rivolte ai giovani. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’associazione.

Dopo quasi trent’anni trascorsi da responsabile del “Progetto scuola”, per lei è arrivato il momento di una “nuova” avventura. Sarà Marianna Amato, come deciso questa mattina all’unanimità del Consiglio direttivo, la direttrice artistica dell’Associazione siciliana amici della musica. A guidare.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Musica da camera al Politeama: il Trio Hèrmes in concerto per l’Associazione Siciliana Amici della MusicaUn itinerario tra ragione e sentimento, equilibrio formale e tensione espressiva: è questo il filo conduttore del concerto per l’Associazione... Musica da camera al Politeama: il Trio Hèrmes in concerto per l’Associazione Siciliana Amici della MIl Teatro Politeama Garibaldi di Palermo ospiterà domenica 15 febbraio 2026 un concerto del Trio Hèrmes, una formazione cameristica emergente, per... Una raccolta di contenuti Jimmy Sax al Verdura di Palermo per gli Amici della MusicaL'estate dell'Associazione Siciliana Amici della Musica avrà un appuntamento di punta che segna il ritorno al Teatro di Verdura di Palermo: sabato 27 luglio alle ore 21.00 salirà sul palcoscenico ... ansa.it I 100 anni di Amici della Musica Palermo, 3 giorni di festaTre giorni di musica, spettacolo, incontri e tanti artisti internazionali dal 19 al 21 giugno tra il Teatro di Verdura e il parco di Villa Trabia, a Palermo, per festeggiare i cento anni ... ansa.it