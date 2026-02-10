Musica da camera al Politeama | il Trio Hèrmes in concerto per l’Associazione Siciliana Amici della Musica

Domenica pomeriggio al Politeama Garibaldi il Trio Hèrmes ha portato in scena un concerto di musica da camera. Gli artisti hanno interpretato brani che uniscono ragione e sentimento, equilibrio e tensione. Un pubblico attento ha seguito con interesse l’esibizione, che ha regalato momenti di grande intensità.

Un itinerario tra ragione e sentimento, equilibrio formale e tensione espressiva: è questo il filo conduttore del concerto per l'Associazione Siciliana Amici della Musica del Trio Hèrmes, protagonista del pomeriggio di domenica 15 febbraio al Politeama Garibaldi. Il programma attraversa tre.

