Musica da camera al Politeama | il Trio Hèrmes in concerto per l’Associazione Siciliana Amici della M

Il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo ospiterà domenica 15 febbraio 2026 un concerto del Trio Hèrmes, una formazione cameristica emergente, per l’Associazione Siciliana Amici della Musica. L’evento, con biglietti a partire da 5 euro, presenterà un programma che spazia da Beethoven a Brahms, passando per Schubert, esplorando l’itinerario tra ragione e sentimento che caratterizza il repertorio del trio. Palermo si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo per la musica da camera. Il Politeama Garibaldi, storico teatro della città, aprirà le sue porte al Trio Hèrmes, un ensemble che si sta rapidamente facendo notare nel panorama musicale italiano e internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica pomeriggio al Politeama Garibaldi il Trio Hèrmes ha portato in scena un concerto di musica da camera.

La stagione 20252026 degli Amici della Musica riprende con il concerto del pianista Giovanni Bellucci, in programma lunedì 12 gennaio alle ore 20 al Politeama.

