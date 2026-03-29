Il tecnico della nazionale romena ha accusato un malore durante una sessione di allenamento e ora si trova sotto controllo medico. Le sue condizioni sono oggetto di attenzione da parte dei professionisti sanitari, che stanno valutando la situazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alla gravità del suo stato di salute o alle possibili cause dell’accaduto.

Lucescu si è sentito male durante l’allenamento della Romania e le sue condizioni continuano ad essere monitorate dai medici. Il mondo del calcio internazionale segue con il fiato sospeso le ultime notizie provenienti dalla Romania, dove si sono vissuti momenti di forte apprensione per le condizioni di salute di un’icona assoluta della panchina. Il commissario tecnico della nazionale rumena, Lucescu, è stato infatti colto da un improvviso malore durante il ritiro della selezione, facendo scattare immediatamente i protocolli di emergenza. Secondo le dettagliate ricostruzioni pubblicate dai media rumeni, l’episodio si è verificato in un momento di apparente normalità sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lucescu, il mondo del calcio in ansia per le sue condizioni: il ct della Romania è stato colto da un malore durante un allenamento. Come sta

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