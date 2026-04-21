Il costo medio delle assicurazioni auto in Italia si attesta a 432 euro nel quarto trimestre del 2025, con un aumento del 3,5% rispetto all’anno precedente. La variazione in termini reali è del 2,3%. Tra le città più care, una si distingue per i costi più elevati, mentre altre zone presentano tariffe più contenute. I dati mostrano un trend di crescita dei premi assicurativi nel paese.

Il costo medio per assicurare un veicolo in Italia ha raggiunto la quota di 432 euro nel quarto trimestre del 2025, segnando una progressione del 3,5% rispetto all’anno precedente in termini nominali e un incremento del 2,3% se si considera il valore reale. Questo dato, emerso dall’analisi dell’Ivass, evidenzia come l’impatto economico sulle famiglie sia rilevante, considerando che su oltre 33,5 milioni di mezzi assicurati l’incremento complessivo supera i 2,64 miliardi di euro. L’evoluzione dei premi e le forti disparità tra province italiane. Sebbene il rincaro registrato nell’ultima parte del 2025 mostri un rallentamento rispetto alle impennate degli anni passati — quando nel 2024 la crescita era stata del 6,6% e nel 2023 del 7,8% — la pressione sui portafogli degli automobilisti resta costante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assicurazioni auto: rincari in aumento, Napoli è la più cara

Che sta succedendo a Napoli Perché l’assicurazione costa sempre di più Ci sono più targhe polacche

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