Assicurazione auto in Campania | Napoli la più cara prezzi più bassi a Benevento

In Italia, a febbraio 2026, il costo medio dell’assicurazione auto è di 492 euro, secondo Segugio.it. Napoli registra le tariffe più alte in regione, mentre Benevento si distingue per i prezzi più bassi. I dati mostrano differenze regionali nel prezzo delle polizze, con alcune città che presentano costi significativamente superiori o inferiori alla media nazionale.

Secondo i dati di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, a febbraio 2026 il prezzo medio per l' assicurazione auto in Italia ha raggiunto i 492,00 €. Rispetto a 12 mesi fa, quando la media era pari a 446,82 €, l'aumento sfiora i 50 € all'anno per una crescita del +10,1%, mentre rispetto al mese di gennaio 2026 – quando la media era 473,46 € – i prezzi sono saliti di quasi 20 € in media (+3,9%). Guardando all'ultimo anno, quello registrato a febbraio è tra i valori più alti, secondo solo a quello di luglio quando il prezzo medio per l'RCA nel nostro Paese aveva toccato i 492,97 €.

