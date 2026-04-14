Wes Anderson a Rimini per il Fellini Award 2026 | il regista in sala per un dialogo esclusivo con Farinelli

A Rimini si svolge la seconda edizione del Fellini Award 2026, dedicato a Wes Anderson. Il regista statunitense sarà presente in sala lunedì 20 aprile per una proiezione gratuita di Moonrise Kingdom al Cinema Fulgor. Il giorno successivo, martedì 21 aprile, si terrà la cerimonia di premiazione al Teatro Galli, durante la quale Anderson discuterà con Farinelli. La manifestazione celebra il contributo del regista al cinema contemporaneo.

Rimini celebra il genio visionario del cinema Wes Anderson con la seconda edizione del Fellini Award 2026: lunedì 20 aprile si terrà la proiezione gratuita di Moonrise Kingdom al Cinema Fulgor, seguita martedì 21 dalla cerimonia di premiazione al Teatro Galli, con il cineasta statunitense.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: A Wes Anderson il Fellini Award Rimini 2026, il regista americano sarà premiato al teatro Galli

Wes Anderson a Rimini il 21 aprile per il Premio Fellini. E il giorno dopo il regista americano sarà protagonista a BolognaRimini, 10 aprile 2026 – Finalmente vedrà il Fellini Museum e riceverà il premio che Rimini, da anni, voleva conferirgli.

Temi più discussi: Wes Anderson a Rimini per il Fellini Award 2026; Wes Anderson riceverà il premio Federico Fellini a Rimini; Wes Anderson riceverà il Premio Fellini a Rimini; Wes Anderson a Rimini il 21 aprile per il Premio Fellini. E il giorno dopo il regista americano sarà protagonista a Bologna.

A Wes Anderson il Fellini Award Rimini 2026Wes Anderson - Un viaggio in Italia. E all’improvviso l’idea di rispondere ad un invito sospeso che attendeva solo l’occasione giusta per essere ... hotcorn.com

Rimini a Wes Anderson il Premio Fellini 2026Un viaggio in Italia. E all’improvviso l’idea di rispondere ad un invito sospeso che attendeva solo l’occasione giusta per essere raccolto. L’invito ... corriereromagna.it

A Wes Anderson il Fellini Award Rimini 2026. Il regista premiato martedì 21 aprile al Teatro Galli Un viaggio in Italia. E all’improvviso l’idea di rispondere ad un invito sospeso che attendeva solo l’occasione giusta per essere raccolto. L’invito a conoscere quell - facebook.com facebook

Dove c’è Fellini, c’è Wes Anderson. Il Premio Fellini 2026 sarà assegnato al regista americano 21 aprile, ore 16 – Teatro Galli Ingresso libero con prenotazione comune.rimini.it/novita/notizie… #rimini #fellini #WesAnderson #premiofellini x.com