Aspromonte rinato | 3 milioni per trasformare Podargoni in un rifugio verde

La Giunta di Reggio Calabria ha approvato il 17 aprile 2026 un progetto di recupero del borgo di Podargoni, situato nell’Aspromonte. Con una spesa di circa 3 milioni di euro, l'obiettivo è trasformare il borgo in un rifugio verde. La delibera numero 106, adottata presso Palazzo San Giorgio, segna l’avvio ufficiale delle operazioni di recupero e valorizzazione del sito.

La Giunta di Reggio Calabria ha dato il via libera operativo al progetto di recupero del borgo di Podargoni, approvando il 17 aprile 2026 presso Palazzo San Giorgio la delibera numero 106. L’intervento, che punta a trasformare i sentieri naturalistici della zona aspromontana, ha ricevuto l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), segnando il passaggio cruciale verso la fase di esecuzione pratica dei lavori. L’operazione non riguarda solo un singolo intervento locale, ma si inserisce in un piano finanziario più vasto coordinato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’interno di una convenzione che vede coinvolti l’organo centrale e il Comune reggino, sono stati stanziati complessivamente 18 milioni di euro per il programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie e dei capoluoghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aspromonte rinato: 3 milioni per trasformare Podargoni in un rifugio verde Notizie correlate Aspromonte rinato: Sant’Agata del Bianco si riscopre attraverso l’arte di Antonio Zappia. Un borgo tra storia e futuro.Sant’Agata del Bianco: Un Aspromonte Rinato, Grazie all’Arte di Antonio Zappia Sant’Agata del Bianco, piccolo borgo calabrese incastellato... Per trasformare la casa in un rifugio tranquillo basta una stanza “fiorita”Come trasformare la propria casa in un'oasi rilassante? Basta seguire il trend della stanza "fiorita".