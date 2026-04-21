Aspirina e tumori | il meccanismo che gli studi stanno iniziando a chiarire

Recenti studi stanno iniziando a esplorare i potenziali effetti dell’aspirina nella prevenzione di alcuni tumori. Questo farmaco, utilizzato da secoli per alleviare il dolore e ridurre la febbre, potrebbe avere un ruolo anche nel ridurre il rischio di sviluppare alcune forme di cancro. La ricerca si concentra sui meccanismi attraverso cui l’aspirina potrebbe influenzare le cellule tumorali e i processi infiammatori associati alla crescita dei tumori.

Un farmaco vecchio di 4.000 anni, comunemente usato per trattare il mal di testa, potrebbe essere una delle armi più efficaci nella prevenzione di alcuni tipi di cancro. L’ aspirina, il cui principio attivo deriva da antiche preparazioni a base di corteccia di salice, sta dimostrando capacità sorprendenti nel ridurre l’incidenza e la diffusione dei tumori, in particolare quello del colon-retto. La storia di Nick James, un falegname britannico di circa 45 anni, illustra perfettamente questa svolta scientifica. Dopo aver scoperto di essere portatore di una mutazione genetica che causa la sindrome di Lynch, una condizione che aumenta drammaticamente il rischio di sviluppare il cancro intestinale, James è diventato il primo partecipante a uno studio clinico innovativo.🔗 Leggi su Cultweb.it

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L'aspirina può ridurre il rischio di cancro, dalla formazione di metastasi alle recidive

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