Asp9 a Moie sei alloggi per anziani arredati e senza barriere architettoniche

A Moie, l’Asp Ambito 9 ha avviato un progetto che prevede la realizzazione di cinque alloggi per anziani. Gli alloggi sono arredati e privi di barriere architettoniche, con l’obiettivo di offrire sistemazioni più accessibili alla popolazione anziana fragile. Il progetto è stato finanziato con risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L’Asp Ambito 9 lancia un progetto " estremamente innovativo ", finanziato con risorse Pnrr e dedicato alla popolazione anziana fragile. L’iniziativa mette a disposizione 6 alloggi a Moie di Maiolati Spontini, pensati per promuovere la " qualità della vita e il mantenimento al domicilio ". Si tratta di appartamenti di 58 mq, arredati e privi di barriere architettoniche, situati in un edificio di imminente completamento. Il bando è rivolto a over 65 (soli o in coppia) residenti nei 21 Comuni dell’Ambito, con un Isee tra i 9.000 e i 39.700 euro. A fronte di un canone agevolato di 340 euro, i beneficiari vivranno in ambienti "attrezzati con dotazioni tecnologiche e domotiche " gestite direttamente dall’Asp.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Asp9, a Moie sei alloggi per anziani arredati e senza barriere architettoniche Notizie correlate L'impianto sportivo "San Francesco" senza barriere architettonicheGrazie al sostegno di Fondazione Cariparo e all’impegno del Comune, l’impianto sportivo diventerà più accessibile, sicuro e funzionale. Leggi anche: Verso una Monza senza ostacoli. Arriva il navigatore inclusivo contro le barriere architettoniche