Chieti Calcio | -4 in classifica stipendi a rischio e futuro incerto

Il Chieti Calcio ha registrato un -4 in classifica a causa di problemi finanziari che mettono a rischio il pagamento degli stipendi. La società fatica a garantire le retribuzioni ai giocatori, creando tensioni tra staff e tifosi. La situazione potrebbe portare a sanzioni o addirittura all’esclusione dal campionato. La prossima settimana sarà decisiva per capire se arriveranno soluzioni concrete. La squadra si prepara a una partita fondamentale in un momento di grande incertezza.

Chieti Calcio sull’Orlo del Baratro: Una Crisi Stipendi che Minaccia la Partecipazione al Campionato. Il Chieti Calcio si trova ad affrontare una situazione di profonda crisi, con il mancato pagamento degli stipendi a giocatori, staff e dipendenti che mette a rischio la sua stessa partecipazione al campionato. La società non è riuscita a rispettare l’ennesima scadenza per il saldo degli arretrati, accumulando una situazione debitoria che ha portato alla prospettiva di una penalizzazione di quattro punti in classifica. La partita contro il Termoli, in programma domenica, assume un’importanza cruciale, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il tentativo di scongiurare conseguenze ancora più gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Chieti Calcio ancora senza stipendi: salta l’ennesima scadenza, in arrivo 4 punti di penalizzazioneIl Chieti calcio non ha ancora pagato gli stipendi, e questa volta la causa è ancora una volta la mancanza di fondi.

Serie C, altro rischio penalizzazione! Nel girone C situazione sempre più delicata per il Siracusa: tra stipendi non pagati e presidente irreperibile, il rischio è un -4 in classificaLa situazione del Siracusa nel girone C della Serie C si fa sempre più critica, con stipendi non pagati e il presidente irreperibile.

