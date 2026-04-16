Asi di Caserta | il Tar boccia Pignetti e scatta il commissariamento

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso di revocare il mandato di Raffaela Pignetti alla guida dell’ASI di Caserta. La sentenza di questa mattina ha confermato la legittimità delle misure adottate dalla Regione per riportare ordine nel consorzio. Con questa decisione, si apre la strada al commissariamento dell’ente, che sostituirà temporaneamente l’attuale management. La vicenda si inserisce in un contesto di verifiche e interventi sulla gestione dell’ASI.

La sentenza emessa stamattina dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha sancito la fine del mandato di Raffaela Pignetti alla guida dell’Asi di Caserta, confermando la legittimità delle azioni intraprese dalla Regione per ristabilire la legalità all’interno del consorzio. Il collegio giudicante ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla presidente, ribaltando la precedente decisione monocratica che aveva temporaneamente bloccato l’intervento della Giunta guidata da Roberto Fico volto a rimuovere soggetti non idonei dall’organo assembleare. Il provvedimento del Tar mette fine a una fase di stallo che ha il coinvolgimento di ingenti risorse legali, con spese per i difensori della governance dell’Asi che hanno superato i 100 mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asi di Caserta: il Tar boccia Pignetti e scatta il commissariamento Notizie correlate Consorzio Asi di Caserta al capolinea: scatta il commissariamento dopo mesi di stallo e tensioni istituzionaliScaduti i termini per il rinnovo degli organi, la Regione Campania pronta a nominare un commissario: si chiude l’era Pignetti tra ricorsi, rinvii e... Bagarre all'Asi, Tamburrino convoca il consiglio generale per le elezioni: Pignetti ferma il blitzLa presidente dell’Asi Raffaela Pignetti sventa il ‘putsch’ architettato da alcuni esponenti del Partito Democratico con la convocazione improvvisa... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Asi Caserta, stallo sui nuovi vertici: decisiva la pronuncia del Tar Campania sulla sospensiva; Consorzio Asi, intitolata la sala assembleare a Francesco Arina: Figura centrale per Brindisi; Gricignano, espropri Impreco: Cassazione riapre il caso; Discarica Cantariello a Casoria, parte la rimozione dei rifiuti: presente Alfredo Mantovano. Oneri area industriale, polemica Confindustria-Asi CasertaPolemica a distanza tra Confindustria Caserta e Asi (Area di sviluppo industriale) Caserta sul nodo degli oneri di urbanizzazione nelle aree industriali, su cui è intervenuta di recente la Regione ... ansa.it Gricignano, espropri Impreco: Cassazione riapre il casoGricignano (Caserta) - Dopo oltre vent’anni di battaglie giudiziarie, la Corte di Cassazione riapre la complessa vicenda degli espropri legati al progetto ... pupia.tv Parco Caserta - Sport Village. AlexGrohl · We're Going Up. Coppa Primavera ASI al Parco Caserta Sport Village Atleti, famiglie e società provenienti da tutto il territorio regionale hanno animato gli spazi del centro, trasformandolo in un luogo di sport, condi facebook