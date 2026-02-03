Ascolti tv 2 febbraio | ‘La Preside’ su Rai1 vince con 27,3%

Ieri sera, ‘La Preside’ con Luisa Ranieri ha dominato il prime time, conquistando il 27,3% di share. La fiction su Rai1 ha battuto facilmente le altre trasmissioni in tv, confermando il successo della protagonista e della storia.

(Adnkronos) – La fiction con Luisa Ranieri 'La Preside', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 4.633.000 spettatori e il 27,3% di share. Su Canale5, lo show comico 'Zelig 30' ha interessato 2.623.000 spettatori e il 20,6% di share. Testa a testa per il terzo gradino del podio. Italia1 con 'Taken – La vendetta' ha raccolto 1.014.000 spettatori e il 5,4% mentre Rai3 cobn 'Lo Stato delle Cose' ha interessato 1.012.000 spettatori, ottenendo però uno share superiore (6,6%). Seguono La7 con 'La Torre di Babele' che ha raggiunto 825.000 spettatori (4,2% share) e Rete4 con 'Quarta Repubblica' che ha totalizzato 700.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su La Preside Rai1

La serata di lunedì 2 febbraio 2026 si è conclusa con un grande successo per Rai1.

Il 19 gennaio, “La Preside” su Rai1 si è confermata la trasmissione più seguita del prime time, con una quota del 27,4%.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su La Preside Rai1

Argomenti discussi: Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, la sfida tra Scotti e De Martino; Ascolti tv ieri (1° febbraio): trionfo per De Martino e Pilar Fogliati, batosta (doppia) per Gerry Scotti; Ascolti tv ieri domenica 1 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Report, Le Iene, Fazio; Ascolti tv, ‘Cuori 3? vince la prima serata.

Ascolti tv ieri (2 febbraio): la ‘preside’ Luisa Ranieri chiude col botto, Zelig saluta, riscatto Scotti su De MartinoIl gran finale de La Preside trionfa col 24,7% di share, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada al 20,6%, La Ruota torna sopra Affari Tuoi: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 2 febbraio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, la sfida tra Scotti e De MartinoChi ha vinto tra la serie La preside con Luisa Ranieri su Rai 1 e Zelig 30 su Canale 5. In access prime time, la consueta sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di ... fanpage.it

#AscoltiTV | Lunedì 2 Febbraio 2026. #LaPreside chiude in bellezza (27.3%), l’ultima di #Zelig al 20.6%. De Martino 24.7% vs Scotti 25.3% Tutti i dati x.com

#TheShoppingBag - Febbraio 2026 - Parte 1 - Speciale Grammy Awards 2026 ll “rotocalco”, a fascicoli, che vi guida negli ascolti e vi aiuta a fare la spesa. Album of The Year Bad Bunny: Debí Tirar Más Fotos Non esistono generi da buttare. Questa affermazio - facebook.com facebook