Ascolti tv 2 febbraio | ‘La Preside’ su Rai1 vince con 27,3%

Ieri sera, ‘La Preside’ con Luisa Ranieri ha dominato il prime time, conquistando il 27,3% di share. La fiction su Rai1 ha battuto facilmente le altre trasmissioni in tv, confermando il successo della protagonista e della storia.

(Adnkronos) – La fiction con Luisa Ranieri 'La Preside', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 4.633.000 spettatori e il 27,3% di share. Su Canale5, lo show comico 'Zelig 30' ha interessato 2.623.000 spettatori e il 20,6% di share. Testa a testa per il terzo gradino del podio. Italia1 con 'Taken – La vendetta' ha raccolto 1.014.000 spettatori e il 5,4% mentre Rai3 cobn 'Lo Stato delle Cose' ha interessato 1.012.000 spettatori, ottenendo però uno share superiore (6,6%). Seguono La7 con 'La Torre di Babele' che ha raggiunto 825.000 spettatori (4,2% share) e Rete4 con 'Quarta Repubblica' che ha totalizzato 700.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

La serata di lunedì 2 febbraio 2026 si è conclusa con un grande successo per Rai1.

