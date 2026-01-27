Ascolti tv ‘La Preside’ su Rai1 vince con 24,7%

La fiction 'La Preside' trasmessa su Rai1 ha ottenuto il maggior ascolto nel prime time, con circa 4,2 milioni di spettatori e il 24,7% di share. Un risultato che conferma l’interesse del pubblico per le produzioni italiane di qualità, in un palinsesto tradizionalmente dominato da programmi di intrattenimento e informazione.

(Adnkronos) – La fiction 'La Preside', in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 4.225.000 spettatori e il 24,7% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con lo show comico 'Zelig' che ha catturato l'attenzione di 2.748.000 spettatori e il 20,8% di share mentre Italia 1 con 'Io vi troverò' ha interessato 1.203.000 spettatori raggiungendo il 6,3% share. Fuori dal podio, in termini di spettatori, troviamo 'Lo Stato delle Cose' su Rai3 che ha raggiunto 1.045.000 spettatori (6,8% share) mentre 'La Torre di Babele' su La 7 ha registrato 911.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

