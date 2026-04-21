Ascolini un maestro con i suoi ’no’

Stasera alle 21, il Gruppo Fotografico Il Torrione ospiterà alla sala civica Gino Strada di Casalgrande Anna Maria Ferraboschi, fotografa originaria di Reggio Emilia. La sua poetica si concentra sul modo in cui ritrae un maestro nel suo lavoro, evidenziando soprattutto i momenti in cui pronuncia i ’no’. La mostra si concentra sui dettagli e sul linguaggio non verbale, offrendo uno sguardo intimo e diretto sulla quotidianità di questa figura.

Nel dettaglio il tutto. Questa la poetica della fotografa reggiana Anna Maria Ferraboschi, ospite questa sera - dalle 21 - del Gruppo Fotografico Il Torrione, alla sala civica Gino Strada di Casalgrande. Un’occasione per entrare nel suo percorso artistico, conoscere il suo sguardo e confrontarsi con un modo di fare fotografia del tutto personale, originale, lontano da ogni convenzione. La fotografia di Anna Maria Ferraboschi è fatta di tracce reali invisibili della bellezza, che attraverso il suo obiettivo diventano astratte, si trasformano in pura poesia. Attraverso una fotografia prevalentemente materica, cromatica e astratta Annamaria Ferraboschi cerca la bellezza nella quotidianità, nei dettagli degli oggetti che ci circondano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Simona Pierpaoli (Momj)

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