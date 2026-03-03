Turandot e i suoi misteri Il maestro Luisotti al Giglio

Il maestro Nicola Luisotti sarà presente domani sera alle 20 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini. L’evento prevede una sua partecipazione speciale, che attirerà spettatori e appassionati. La serata si concentrerà sull’esecuzione di brani e sull’approfondimento di opere legate a Puccini. L’appuntamento è organizzato per offrire un momento di musica e cultura nel teatro della città.

Il Maestro Nicola Luisotti sarà ospite d’eccezione al Teatro del Giglio Giacomo Puccini domani alle 20.30 al Teatro del Giglio per “ Turandot e i suoi misteri ”, evento di punta di “Verso Turandot”, l’articolato programma di conferenze, incontri e momenti di studio dedicati alla complessità dell’ultima opera del Maestro, realizzato dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in stretta sinergia con il Centro Studi Giacomo Puccini e la Fondazione Giacomo Puccini nell’anno del Centenario della prima assoluta. La presenza di Luisotti conferisce un prestigio internazionale all’incontro: il Maestro, tra i più acclamati interpreti del repertorio italiano nel mondo, arriverà a Lucca a poche settimane dal suo attesissimo impegno al Teatro alla Scala, dove ad aprile dirigerà proprio l’ultima, enigmatica opera di Giacomo Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

