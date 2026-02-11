Addio a Vasco Ascolini maestro del bianco e nero

Reggio Emilia piange la perdita del suo grande maestro del bianco e nero. Vasco Ascolini è morto il 10 febbraio, lasciando un vuoto nel mondo della fotografia. Era uno dei più apprezzati a livello internazionale, conosciuto per il suo stile inconfondibile e le sue immagini intense. La città e gli appassionati piangono la scomparsa di un artista che ha fatto della fotografia una forma d’arte riconosciuta ovunque.

Reggio Emilia, 11 febbraio 2026 – U n lutto ha scosso il mondo dell'arte. Si è spento il 10 febbraio il Maestro Vasco Ascolini, fotografo di chiara fama e conosciuto a livello internazionale. Nato in terra reggiana il 10 maggio del 1937, aveva alle spalle una lunga carriera che lo ha portato ad esporre le sue opere in tutto il mondo. "Lui? Modesto e conservava il vero spirito del fare fotografia". «Negli anni in cui in centro c'era Il Cortile, in via Guido da Castello – racconta il fotografo Cesare Di Liborio, amico e allievo di Ascolini – noi fotografi ci ritrovavamo lì: io, Vasco e anche il suo mentore Stanislao Farri, insieme a tanti giovani che pensavano di essere, come si suol dire, arrivati.

