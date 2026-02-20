Il Comune di Santa Croce ha deciso di riqualificare un edificio precedentemente usato per abusi e occupazioni abusive. La causa è la volontà di creare una struttura sicura e accessibile per anziani e disabili. Il progetto prevede lavori di ristrutturazione all’interno di un immobile di proprietà comunale situato in piazzetta Santa Cristiana. L’obiettivo è trasformare il vecchio stabile in un luogo di assistenza e convivialità. I lavori sono partiti e si aspettano i primi risultati già nei prossimi mesi.

SANTA CROCE L’idea avviata dalla precedente amministrazione comunale prende forma con l’apertura del cantiere per la ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale in piazzetta Santa Cristiana. Diventerà, grazie al lavoro di Comune di Santa Croce, Società della Salute la SdS Empolese Valdarno Valdelsa e ai fondi del Pnrr, un " polo di residenze per l’autonomia di anziani e persone con disabilità ". A dare la notizia dell’avvio dei lavori è la vicesindaco e assessore alle politiche abitative del Comune di Santa Croce Sonia Boldrini. "Con l’apertura del cantiere in piazzetta Santa Cristiana, Santa Croce scrive una nuova pagina di civiltà – le parole di Boldrini – L’edificio comunale, che per troppo tempo è stato teatro di abusi abitativi e occupazioni improprie, senza mai offrire una risposta reale ai bisogni del territorio, viene finalmente restituito alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Da edificio di abusi e occupazioni a casa per anziani e disabili"

