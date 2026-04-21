Arturo Morettino nominato accademico dei Georgofili | Dalla Sicilia al mondo per divulgare la cultura del caffè

Arturo Morettino, presidente della torrefazione palermitana, è stato nominato accademico aggregato dell’Accademia dei Georgofili. Questa nomina mette in evidenza il suo ruolo nella promozione della cultura del caffè, con un collegamento tra la Sicilia e l’alta cultura agronomica italiana. Morettino ha ricevuto il riconoscimento in un evento ufficiale dell’istituzione, che si occupa di studi sull’agricoltura e l’ambiente.

Un prestigioso riconoscimento celebra il legame tra la Sicilia e l’alta cultura agronomica nazionale: Arturo Morettino, presidente della storica torrefazione Morettino di Palermo, è stato nominato accademico aggregato dell’Accademia dei Georgofili. La cerimonia ufficiale di investitura si è.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Baldarelli accademico dei GeorgofiliFrancesco Baldarelli (in foto) è stato nominato Accademico dei Georgofili, la più antica al mondo nel promuovere gli studi di agronomia, economia e... Serena Stefani è accademico dei GeorgofiliArezzo, 18 aprile 2026 – Serena Stefani, presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e vicepresidente di ANBI Toscana, è Accademico dei...